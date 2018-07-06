PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / Потрійне ДТП з пожежею в Маріуполі: на місці працювали 12 швидких/

Потрійне ДТП з пожежею в Маріуполі: на місці працювали 12 швидких

У центрі Маріуполя зіткнулися два легкових автомобіля. Через різке гальмування в них в’їхала маршрутка.

Унаслідок зіткнення Logan спалахнув і повністю згорів, повідомляє 0629.com.ua

З місця ДТП госпіталізовано троє пасажирів маршрутки: жінка і двоє чоловіків.

Читайте: Вибух у Харкові: підірвали авто директора фармкомпанії

Троє водіїв транспортних засобів та один пасажир легкового авто також отримали травми, але від госпіталізації вони відмовилися.

На місці працювали 12 бригад швидкої допомоги, співробітники ДСНС, патрульні поліцейські.

image image image image
Потрійне ДТП з пожежею в Маріуполі: на місці працювали 12 швидких / 4 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві, біля лікарні швидкої допомоги, близько 00.15 ночі таксист на ВАЗ 2107 збив пішохода і протягнув його ще близько 50 метрів.

Фото:  0629.com.ua

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Таксі на смерть збило чоловіка
Біля лікарні у Києві водій таксі на смерть збив чоловіка
Заснув за кермом: в Сочі водій переїхав натовп на тротуарі (18+)
Лобове зіткнення під Черніговом: три людини загинули
Авто
10 років за п’яне водіння зі смертельною ДТП – Рада підтримала законопроект
дтп
Смертельна ДТП на Рівненщині: Mercedes протаранив автобус
На Рівненщині автобус з півсотнею пасажирів злетів у кювет, є постраждалі
Водій здив дитину на переході
На Рівненщині п’яний водій BMW збив дівчинку на переході
ДТП в Німеччині
У Німеччині розбився автобус із 42 дітьми
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка