У центрі Маріуполя зіткнулися два легкових автомобіля. Через різке гальмування в них в’їхала маршрутка.

Унаслідок зіткнення Logan спалахнув і повністю згорів, повідомляє 0629.com.ua

З місця ДТП госпіталізовано троє пасажирів маршрутки: жінка і двоє чоловіків.

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Троє водіїв транспортних засобів та один пасажир легкового авто також отримали травми, але від госпіталізації вони відмовилися.

На місці працювали 12 бригад швидкої допомоги, співробітники ДСНС, патрульні поліцейські.







Потрійне ДТП з пожежею в Маріуполі: на місці працювали 12 швидких / 4 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві, біля лікарні швидкої допомоги, близько 00.15 ночі таксист на ВАЗ 2107 збив пішохода і протягнув його ще близько 50 метрів.

Фото: 0629.com.ua