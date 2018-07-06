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У Бердянську медикам знадобилася швидка після виклику

У Бердянську Запорізької області медикам, які прибули на виклик, самим знадобилася допомога. Вони отруїлися хімічними випарами.

Швидка допомога

Інцидент стався сьогодні вранці. Бригада швидкої допомоги отримала виклик про те, що чоловікові стало погано в під’їзді власного будинку, повідомляє 061.

Медики, що прибули на місце, після перебування в будинку самі відчули нездужання.

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Рятувальники на місці встановили, що в будинку невідомою речовиною труїли тарганів.

Ми також писали про масове отруєння йогуртом у таборі Славутич на Київщині. Постраждали дванадцятеро дітей, 8-річна дівчинка впала в кому.

Фото: dpchas.com.ua

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