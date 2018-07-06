У Бердянську медикам знадобилася швидка після виклику

У Бердянську Запорізької області медикам, які прибули на виклик, самим знадобилася допомога. Вони отруїлися хімічними випарами.

Інцидент стався сьогодні вранці. Бригада швидкої допомоги отримала виклик про те, що чоловікові стало погано в під’їзді власного будинку, повідомляє 061.

Медики, що прибули на місце, після перебування в будинку самі відчули нездужання.

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Рятувальники на місці встановили, що в будинку невідомою речовиною труїли тарганів.

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Фото: dpchas.com.ua