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У Києві посеред дороги горить автомобіль

На вулиці Степана Бандери в Києві (у сторону Почайної) горить автомобіль Сhevrolet Aveo.

У Києві посеред дороги горить автомобіль

– На Степана Бандери (в бік Почайної) палає Chevrolet Aveo. Про постраждалих поки інформації немає, – повідомляє Київ оперативний.

Читайте: Названо головну версію вибуху на Рівненському полігоні

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У Києві посеред дороги горить автомобіль / 4 фотографии

Раніше в Маріуполі сталася потрійна ДТП із пожежею. На місці працювали 12 швидких.

Фото, відео: Київ оперативний

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