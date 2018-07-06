У Ніжині бетонна плита вбила трьох дітей

У Ніжині Чернігівської області у двоповерховій недобудованій будівлі обвалилася бетонна плита. Загинули троє неповнолітніх дітей.
Рятувальники отримали інформацію про інцидент на вулиці Борзнянський шлях 6 липня о 16.20, повідомляє ДСНС.
– За невстановлених обставин у двоповерховій недобудованій будівлі сталося обрушення плити перекриття, внаслідок чого загинуло 3 дитини 2004 та 2006 років народження, – йдеться у повідомленні.
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До місця події залучено 7 рятувальників, 2 машини ДСНС, а також автокран.
Нещодавно на Київщині втопилися двоє 7-річних хлопчиків. Діти не втримались і з’їхали по канаві з бетону в річку.
Фото: ДСНС
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