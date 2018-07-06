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У Таїланді помер рятувальник, який доставляв дітям у затоплену печеру кисень

У Таїланді загинув колишній військовий нирець, який приєднався до пошукових дій, щоб врятувати 12 дітей, які опинилися в затопленій печері Тхам Луанг Нанг Нон.

Про це повідомляє ВВС.

38-річний офіцер ВМС Таїланду Самарн Кунан загинув на 13-й день операції. Він доставляв кисневі балони з третьої камери підземелля в те місце, де перебувають діти. На зворотному шляху він втратив свідомість. Спроби реанімувати його не увінчалися успіхом.

– Колишній військовий дайвер, який зголосився допомогти, помер минулої ночі близько 2 годин, – сказав заступник губернатора провінції Чіанг Рай Пассакорн Бооньялук.

За його словами, завдання дайвера полягало в тому, щоб доставити дітям кисень, але йому не вистачило на зворотному шляху.

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