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Факти / Надзвичайні події / Власниця турагентства у Рівному ошукала клієнтів на $80 тис./

Власниця турагентства у Рівному ошукала клієнтів на $80 тис.

У Рівному 38-річна власниця туристичного агентства ошукала 26 громадян на загальну суму $80 тис.

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Потерпілі звернулися із заявами про шахрайство турагентства, повідомляє обласна поліція.

– Вони оплачували повну суму за подорожі, однак в подальшому з’ясовувалося, що їх ошукали. Наразі слідчі прийняли заяви від 26 осіб на загальну суму завданого збитку понад $80 тис., – йдеться у повідомленні.

Під час санкціонованих обшуків у помешканні власниці турагентства слідчі вилучили банківські картки, документи, чорнові записи та паспорт.

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За усіма фактами внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 та 4 статті 190 Кримінального кодексу України.

Проте, приклад такого шахрайства – не привід відмовлятися від відпочинку. Факти ICTV зібрали секрети того, як вирушити у подорож недорого.

Фото: Рixabay

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