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Факти / Надзвичайні події / Вибух на Рівненському полігоні: 3 загиблих, 9 поранених/

Вибух на Рівненському полігоні: 3 загиблих, 9 поранених

6 липня в 05.55 в ході навчань з бойовою стрільбою на Рівненському полігоні через розрив міномета загинули троє військових, ще дев’ять отримали поранення.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

Рішенням командувача Сухопутних військ ЗСУ бригадні тактичні навчання призупинено.

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Призначено службове розслідування щодо причин того, що сталося на вогневій позиції. В даний час обставини трагічного випадку з’ясовуються.

Нагадаємо, 5 квітня у Дніпропетровській області на полігоні 17-ї танкової бригади підірвалися троє військовослужбовців.

Фото: UA: Рівне.

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