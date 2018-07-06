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Вибух у Бердянську: гранату кинули у зал ігрових автоматів

У Запорізькій області, у центрі Бердянську, намагалися підірвати зал ігрових автоматів. Постраждалих немає.

Про це повідомляє місцеве видання pro.berdyansk.biz.

Інцидент стався сьогодні, 6 липня, близько 1.00 на вулиці Університетській, навпроти міськвиконкому.

За попередніми даними, чоловік років 30 намагався підірвати зал ігрових автоматів, кинувши у приміщення схожий на гранату предмет і втік.

Співробітники групи швидкого реагування бердянського відділу поліції затримали ймовірного злочинця.

На даний момент ніхто зі співробітників і відвідувачів закладу не звертався за медичною допомогою.

На місці події працюють експерти.

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Вибух у Бердянську: гранату кинули у зал ігрових автоматів / 2 фотографии

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До речі, 6 липня в 05.55 в ході навчань з бойовою стрільбою на Рівненському полігоні через розрив міномета загинули троє військових, ще дев’ять отримали поранення.

ФОТО: pro.berdyansk.biz

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