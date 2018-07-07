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Левко Лук’яненко у реанімації

Український дисидент, політик, громадський діяч, перший Надзвичайний і Повноважний Посол України в Канаді Левко Лук’яненко госпіталізований, він перебуває в реанімації.

Про це повідомив екс-нардеп Володимир Яворівський на своїй сторінці в Facebook.

– Українці! Помоліться і поставте свічку за здоров’я Левка Лук’яненка! Він у реанімації, – написав Яворівський.

До слова, Левко Лук’яненко народився у 1928 році, у 2018-му йому виповниться 90 років.

У 1960-х його виключили з КПРС і засудили до розстрілу “за антирадянську агітацію і пропаганду”. Однак вирок замінили тюремним ув’язненням терміном на 15 років.

У 1976 Лук’яненко вийшов на свободу і став одним із засновників Української Гельсінкської Групи.

Наступного року його знову заарештували і засудили до 10 років тюремного ув’язнення і 5 років заслання. У 1988 році він був звільнений.

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Нагадаємо, днями відомого італійського співака Тото Кутуньо екстрено госпіталізували.

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