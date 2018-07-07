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Масштабна ДТП у Києві: зіткнулися чотири авто

У Києві на проспекті Академіка Глушкова зіткнулися відразу чотири автомобілі. Ніхто не постраждав.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє dtp.kiev.ua.

– Відразу після КП зіткнулися 4 автомобілі, – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, у результаті аварії ніхто не постраждав. На місці інциденту працює патрульна поліція. Причиною зіткнення могло стати недотримання дистанції.

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Масштабна ДТП у Києві: зіткнулися чотири авто / 2 фотографии

Читайте: Потрійна ДТП з пожежею в Маріуполі: на місці працювали 12 швидких

До речі, вчора на вулиці Степана Бандери в Києві (у сторону Почайної) горів автомобіль Сhevrolet Aveo.

ФОТО: dtp.kiev.ua.

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