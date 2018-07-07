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Обличчям у вогнище: дівчина стрибала через купальське багаття і впала

У Вітебську (Білорусь) у купальську ніч дівчина, стрибаючи через багаття, впала обличчям прямо у полум’я.

З опіками дівчину відвезли до лікарні, передає КП. У дівчини постраждало обличчя, обпалені руки і ноги. Зараз її стан стабільний.

Дівчина під час стрибка зіткнулася з хлопцем, який стрибнув через багаття з протилежного боку. За правилами безпеки, стрибають через купальське вогнище строго по черзі і тільки в одну сторону.

– Там було велике купальське вогнище. Двоє чоловіків розбіглися і стрибнули, а з іншого боку дівчина. Чоловік зачепив її плечем у польоті, і вона впала обличчям прямо у багаття. Вибралася швидко, навіть одяг на ній не встигнув зайнятися. Але волосся спалила, – розповів очевидець.

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До речі, 4 липня  у місті Мелітополь на Запоріжжі смертельно поранили студента.

ФОТО: Рixabay

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