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Помер творець коміксів Marvel Стів Дітко

У Нью-Йорку помер художник Стів Дітко, який брав участь у створенні низки відомих персонажів коміксів Marvel. Йому було 90 років.

Про це повідомили на офіційній сторінці Marvel Entertainment у Twitter.

Стіва Дітко виявили мертвим 29 червня в його квартирі на Манхеттені. Причину його смерті в департаменті поліції Нью-Йорка не назвали.

– Сьогодні сім’я Marvel сумує про втрату Стіва Дітко. Стів змінив індустрію і Всесвіт Marvel, і його спадщина ніколи не буде забуто. Наші думки з його сім’єю, коханими і шанувальниками в цей сумний час, – написала команда Marvel.

Художник з чехословацькими і українським корінням народився 2 листопада 1927 року у США.

У 1961 році разом з колишнім головним редактором компанії Marvel Comics Стеном Лі Дітко створив персонажа Людина-павук.

У 1963 році Дітко створив героя Доктора Стренджа, який також став одним з головних персонажів Marvel.

У 1966 році художник покинув Marvel Comics через розбіжності зі Стеном Лі. Вони не спілкувалися протягом кількох років.

За даними видання, причиною їхнього конфлікту могло стати те, що Лі не визнавав великого внеску Дітко у створення Людини-павука і Доктора Стренджа.

Після відходу з Marvel Comics Дітко працював у Charlton, DC Comics та інших невеликих незалежних виданнях.

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Нагадаємо, у Лос-Анджелесі помер музичний менеджер Джозеф Джексон, батько Майкла Джексона.

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