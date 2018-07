Помер творець коміксів Marvel Стів Дітко

Про це повідомили на офіційній сторінці Marvel Entertainment у Twitter.

Стіва Дітко виявили мертвим 29 червня в його квартирі на Манхеттені. Причину його смерті в департаменті поліції Нью-Йорка не назвали.

– Сьогодні сім’я Marvel сумує про втрату Стіва Дітко. Стів змінив індустрію і Всесвіт Marvel, і його спадщина ніколи не буде забуто. Наші думки з його сім’єю, коханими і шанувальниками в цей сумний час, – написала команда Marvel.

Today, the Marvel family mourns the loss of Steve Ditko. Steve transformed the industry and the Marvel Universe, and his legacy will never be forgotten. Our thoughts are with his family, loved ones, and fans during this sad time. https://t.co/uKKR9oClqg pic.twitter.com/1ovYnE8Y2V

— Marvel Entertainment (@Marvel) 7 июля 2018 г.