Трагедія на Івана Купала: під Харковом 5-річний хлопчик впав у вогнище

У Харківській області 5-річний хлопчик отримав значні опіки під час святкування Івана Купала, він госпіталізований у харківський центр опіків.

Про це повідомляє прес-служба ГУ НП в області.

Так, нещасний випадок стався під час свята Івана Купала, на якому дитина була разом з батьками. Хлопчик впав у вогнище, коли дорослі відволіклися.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст.166 Кримінального кодексу України (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена ​​опіка чи піклування).

Разом з тим, у поліції зазначають, що родина хлопчика характеризується позитивно і на обліку поліції не перебуває.

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До речі, у Вітебську (Білорусь) у купальську ніч дівчина, стрибаючи через багаття, впала обличчям прямо у полум’я.