Трагедія на Івана Купала: під Харковом 5-річний хлопчик впав у вогнище

У Харківській області 5-річний хлопчик отримав значні опіки під час святкування Івана Купала, він госпіталізований у харківський центр опіків.
Про це повідомляє прес-служба ГУ НП в області.
Так, нещасний випадок стався під час свята Івана Купала, на якому дитина була разом з батьками. Хлопчик впав у вогнище, коли дорослі відволіклися.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст.166 Кримінального кодексу України (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування).
Разом з тим, у поліції зазначають, що родина хлопчика характеризується позитивно і на обліку поліції не перебуває.
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До речі, у Вітебську (Білорусь) у купальську ніч дівчина, стрибаючи через багаття, впала обличчям прямо у полум’я.