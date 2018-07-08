Біля аеропорту Варшави стався витік токсичних речовин, є постраждалі

Біля головного вантажного терміналу аеропорту ім. Шопена у Варшаві стався витік токсичних речовин. Постраждали 14 осіб – вони в лікарні.

У результаті витоку токсичних речовин у головному вантажному терміналі Варшави постраждали 14 осіб, повідомляє RMF.

Наразі група фахівців розпізнає цю речовину.

За попередніми даними, витік стався з однієї з бочок, у якій, ймовірно, перевозили ціаністий бензил. Речовина сильно діє на шкіру, очі та дихальні шляхи.

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Постраждалі скаржилися на головний біль і нудоту. Всі вони були госпіталізовані в лікарню.

Раніше в Бердянську медикам, які прибули на виклик, знадобилася допомога через отруєння хімічними випарами.

Фото: Bartek Paulus /RMF FM