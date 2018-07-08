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ДТП у Києві: через зіткнення перекинулося авто

У Києві зіткнулися три автомобілі, у результаті чого один з них перекинувся.

ДТП

У Києві на вулиці Олени Теліги зіткнулися автомобілі Audi TT, Volkswagen Caddy і Daihatsu, повідомляє Інформатор.

За попередньою інформацією, автомобіль Audi на високій швидкості їхав по вулиці Олени Теліги і вдарив автомобіль Daihatsu, що стояв у заторі. Через це авто кілька разів перекинулося і зачепило Volkswagen Caddy.

– В аварії серйозних травм ніхто не отримав. З легкими тілесними ушкодженнями госпіталізували водія Daihatsu. На місці працювали кілька екіпажів патрульної поліції, обставини ДТП з’ясовують правоохоронці, – йдеться у повідомленні.

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ДТП у Києві: через зіткнення перекинулося авто / 2 фотографии

Читайте: Масштабна ДТП у Києві: зіткнулися чотири авто

До слова, на об’їзній дорозі під містом Орел (Росія) сталася ДТП – мікроавтобус з українцями зіткнувся з вантажівкою.

Фото: Інформатор

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