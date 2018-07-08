Мікроавтобус з українцями зіткнувся з фурою у Росії – є загиблі

На об’їзній дорозі під містом Орел (Росія) сталася ДТП – мікроавтобус із українцями зіткнувся із вантажівкою. Є загиблі та травмовані.

Про це повідомляє ТАСС із посиланням на джерело в екстрених службах регіону.

ДТП сталася на об’їзній дорозі під російським містом Орел. У результаті зіткнення мікроавтобуса з вантажівкою дві людини загинули, ще п’ятеро отримали травми.

– Загиблі чоловік та жінка, а також п’ятеро постраждалих є громадянами України, – заявив співрозмовник агентства.

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Постраждалих доправили до обласної клінічної лікарні міста Орел. Їх стан оцінюють медики.

Оновлено о 14.57. У результаті ДТП у Росії загинули двоє українців, ще четверо – постраждали, підтвердили в МЗС.

– За інформацією, отриманою посольством України в РФ від Управління МНС РФ в Орловській області, 8 липня в м.Орел сталася ДТП за участю російського вантажного автомобіля та мікроавтобуса, яким керував громадянин України.

У результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули двоє громадян України. 4 постраждалих українців доставлені в Орловську обласну клінічну лікарню, – повідомив заступник директора Департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич.

За його словами, консул вживає заходів із надання допомоги потерпілим та у взаємодії з рідними – з перевезення тіл загиблих до України.

Ми також писали про ДТП у Маріуполі. Через зіткнення двох авто та маршрутки, а також подальшу пожежу на місці події працювали 12 швидких.