Під Києвом зіткнулися два легкових автомобілі. Жоден з них не підлягає ремонту.

Неподалеку селища Ворзель (Київська область) зіткнулися два легкових авто. У результаті ДТП загинула щонайменше одна людина, повідомляє dtp.kiev.ua у Facebook.

– Смертельна ДТП у Ворзелі під Києвом. Зіткнулися 2 автомобілі. Кількість загиблих уточнюється. Поки відомо точно про одного загиблого. На місці працює патрульна поліція, швидка допомога і бійці ДСНС, – йдеться у повідомленні.

На фото можна побачити, що через зіткнення авто розкидало по різних кінцях траси.



Смертельна ДТП під Києвом: авто розкидало по дорозі / 2 фотографии

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До слова, у Києві зіткнулися три автомобілі, у результаті чого один з них перекинувся.

Фото: dtp.kiev.ua