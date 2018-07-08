PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / Смертельна ДТП під Києвом: авто розкидало по дорозі/

Смертельна ДТП під Києвом: авто розкидало по дорозі

Під Києвом зіткнулися два легкових автомобілі. Жоден з них не підлягає ремонту.

ДТП

Неподалеку селища Ворзель (Київська область) зіткнулися два легкових авто. У результаті ДТП загинула щонайменше одна людина, повідомляє dtp.kiev.ua у Facebook.

– Смертельна ДТП у Ворзелі під Києвом. Зіткнулися 2 автомобілі. Кількість загиблих уточнюється. Поки відомо точно про одного загиблого. На місці працює патрульна поліція, швидка допомога і бійці ДСНС, – йдеться у повідомленні.

На фото можна побачити, що через зіткнення авто розкидало по різних кінцях траси.

image image
Смертельна ДТП під Києвом: авто розкидало по дорозі / 2 фотографии

Читайте: Потрійна ДТП з пожежею у Маріуполі: на місці працювали 12 швидких

До слова, у Києві зіткнулися три автомобілі, у результаті чого один з них перекинувся.

Фото: dtp.kiev.ua

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

ДТП з українцями в Росії
Мікроавтобус з українцями зіткнувся з фурою у Росії – є загиблі
Масштабна ДТП у Києві: зіткнулися чотири авто
Потрійна ДТП з пожежею в Маріуполі: на місці працювали 12 швидких
Таксі на смерть збило чоловіка
Біля лікарні у Києві водій таксі на смерть збив чоловіка
Розрядом у 10 тис. вольт! На Київщині вбило струмом підлітка
Заснув за кермом: в Сочі водій переїхав натовп на тротуарі (18+)
Лобове зіткнення під Черніговом: три людини загинули
Авто
10 років за п’яне водіння зі смертельною ДТП – Рада підтримала законопроект
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка