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У Туреччині потяг зійшов з рейок – багато загиблих

У Туреччині зійшли з рейок і перекинулися кілька вагонів пасажирського потяга.

У турецькому місті Чорлу зійшли з рейок і перекинулися кілька вагонів пасажирського потяга. У результаті аварії загинули 10 людей, ще 73 постраждали, повідомляє Anadolu.

За попередньою інформацією, аварія сталася через осідання ґрунту внаслідок дощів.

На місце події прибули бригади швидкої допомоги.

– Є багато постраждалих. У зв’язку з тим, що місцевість важкодоступна, залучена спецтехніка. Більша частина поранених евакуйована із зони події, – сказав губернатор провінції Текірдаг Мехмет Джейлан.

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До слова, в Австрії пасажирський поїзд зійшов з рейок. В результаті інциденту постраждали 30 осіб.

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