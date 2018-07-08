У Туреччині потяг зійшов з рейок – багато загиблих

У Туреччині зійшли з рейок і перекинулися кілька вагонів пасажирського потяга.
У турецькому місті Чорлу зійшли з рейок і перекинулися кілька вагонів пасажирського потяга. У результаті аварії загинули 10 людей, ще 73 постраждали, повідомляє Anadolu.
За попередньою інформацією, аварія сталася через осідання ґрунту внаслідок дощів.
На місце події прибули бригади швидкої допомоги.
– Є багато постраждалих. У зв’язку з тим, що місцевість важкодоступна, залучена спецтехніка. Більша частина поранених евакуйована із зони події, – сказав губернатор провінції Текірдаг Мехмет Джейлан.
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До слова, в Австрії пасажирський поїзд зійшов з рейок. В результаті інциденту постраждали 30 осіб.
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