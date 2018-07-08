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У житловому будинку Львова вибухнула граната – є жертви

У Львові в одному з житлових будинків стався вибух.

Граната

У Львові у квартирі житлового будинку на вулиці Некрасова стався вибух, в результаті чого загинув чоловік, іще одна людина травмована, повідомляє прес-служба ГУНП у Львівській області.

Попередньо встановлено, що у квартирі вибухнула граната. Постраждалу жінку доставили до лікарні.

На місці події працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки та представники інших служб.

Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Читайте: Вибух на Рівненському полігоні: 4 загиблих, багато поранених

До слова, у Запорізькій області, у центрі Бердянську, намагалися підірвати зал ігрових автоматів.

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