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Аварія поїзда в Туреччині: кількість жертв перевищила 20 осіб

До 24 осіб зросла кількість загиблих в аварії пасажирського поїзда в Туреччині, повідомив віце-прем’єр уряду Реджеп Акдаг.

У Туреччині декілька вагонів поїзда з 362 пасажирами, що прямував з Едірне у Стамбул, зійшли з рейок у провінції Текірдаг у неділю. Причиною аварії став провал залізничного полотна, підмитого тривалими зливами, пише Інтерфакс-Україна.

За даними міністерства охорони здоров’я, в результаті НП загинули 24 людини, госпіталізація знадобилася 338 пасажирам поїзда, 124 з них продовжують перебувати в медустановах.

Читайте: У США гелікоптер впав на житловий будинок

Нагадаємо, раніше повідомлялося про 10 загиблих і 73 постраждалих.

Фото: usapostclick.com

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