Аварія поїзда в Туреччині: кількість жертв перевищила 20 осіб

До 24 осіб зросла кількість загиблих в аварії пасажирського поїзда в Туреччині, повідомив віце-прем’єр уряду Реджеп Акдаг.
У Туреччині декілька вагонів поїзда з 362 пасажирами, що прямував з Едірне у Стамбул, зійшли з рейок у провінції Текірдаг у неділю. Причиною аварії став провал залізничного полотна, підмитого тривалими зливами, пише Інтерфакс-Україна.
За даними міністерства охорони здоров’я, в результаті НП загинули 24 людини, госпіталізація знадобилася 338 пасажирам поїзда, 124 з них продовжують перебувати в медустановах.
Читайте: У США гелікоптер впав на житловий будинок
Нагадаємо, раніше повідомлялося про 10 загиблих і 73 постраждалих.
Фото: usapostclick.com
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+