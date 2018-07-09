У селі Заозер’я Рівненської області 30-річний чоловік у стані алкогольного сп’яніння переїхав матір на тракторі. Від отриманих травм жінка померла на місці.

Смертельна ДТП сталася 8 липня близько о 16.30 у селі Заозер’я, повідомляє Нацполіція.

30-річний житель збирався трактором їхати до місцевого озера, аби допомогти товаришу витягнути авто.

55-річна матір не пускала сина, бо той був у стані алкогольного сп’яніння.

Коли жінка зачиняла ворота, вона спіткнулася і впала.

У цей час син, який уже рухався за кермом трактора Т-40, переднім колесом переїхав тіло матері.

Водій одразу зупинився, але від отриманих травм жінка померла на місці події.

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Результат освідування водія на стан алкогольного сп’яніння показав 2,97 проміле.

Розпочато досудове розслідування, тривають слідчі дії.





Не пускала на озеро! На Рівненщині син насмерть переїхав матір на тракторі / 3 фотографии

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Фото: Нацполіція