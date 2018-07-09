Смертельна ДТП у Київській області – авто збило дорожніх робітників

У Київській області водій автомобіля здійснив наїзд на групу працівників дорожньої служби.

Поблизу села Хлепча (Київська область) водій автомобіля OPEL Vectra наїхав на групу дорожніх працівників, повідомляє прес-служба ГУНП у Київській області.

– 63-річний киянин – водій автомобіля OPEL Vectra, з невстановлених поки що причин здійснив наїзд на групу працівників приватної дорожньої служби Автомагістраль, які наносили дорожню розмітку. Один із чоловіків від отриманих чисельних тілесних ушкоджень загинув на місці події. Його 4-х колег доставлено до Васильківської районної лікарні, де їм надається кваліфікована медична допомога, – йдеться у повідомленні.

Водія також доставили до лікарні з високим артеріальним тиском.

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Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

До слова, у Києві на проспекті Академіка Глушкова зіткнулися відразу чотири автомобілі.

Фото: прес-служба ГУНП у Київській області