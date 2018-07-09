На вулиці Мандриківській у Дніпрі в ніч проти 9 липня у дворі будинку невідомі розстріляли чоловіка.

Про це повідомляє Інформатор.

Жителі цієї вулиці близько півночі почули постріли, що пролунали в одному з приватних будинків.

Вони побачили, що їхній 31-річний сусід лежить у калюжі крові.

Очевидці бачили кількох чоловіків, які тікали углиб вулиці. На їхній пошук направили кілька екіпажів поліції.

Потерпілого госпіталізували в обласну лікарню.

За даними обласної поліції, чоловік отримав вогнепальне поранення голови, він помер у лікарні, не приходячи до тями.

На місці злочину вилучена гільза, її направили на експертизу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статею Умисне вбивство.

Вживаються заходи для встановлення та затримання нападників.





У Дніпрі чоловіка розстріляли у дворі власного будинку / 3 фотографии

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Фото: Информатор