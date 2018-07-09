У Дніпрі чоловіка розстріляли у дворі власного будинку

На вулиці Мандриківській у Дніпрі в ніч проти 9 липня у дворі будинку невідомі розстріляли чоловіка.
Про це повідомляє Інформатор.
Жителі цієї вулиці близько півночі почули постріли, що пролунали в одному з приватних будинків.
Вони побачили, що їхній 31-річний сусід лежить у калюжі крові.
Очевидці бачили кількох чоловіків, які тікали углиб вулиці. На їхній пошук направили кілька екіпажів поліції.Читайте: Стрілянина у Києві: власник кафе вбив відвідувача, іншого - поранив Стрілянина у центрі Києва: у чоловіка відібрали сумку з грішми Стрілянина у Миколаєві: чоловік отримав 5 поранень
Потерпілого госпіталізували в обласну лікарню.
За даними обласної поліції, чоловік отримав вогнепальне поранення голови, він помер у лікарні, не приходячи до тями.
На місці злочину вилучена гільза, її направили на експертизу.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статею Умисне вбивство.
Вживаються заходи для встановлення та затримання нападників.
Нещодавно у Сумській області пенсіонер розстріляв двох гостей і смертельно поранив ножем свого сина.
Фото: Информатор