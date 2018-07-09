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У Харкові поліцейські побили ногами чоловіка. Вони здали жетони

Поліція призначила службове розслідування щодо правоохоронців, які застосували фізичну силу стосовно невідомого.

Нацполіція

У мережі з’явилося відео, на якому харківські поліцейські застосовують силу стосовно невідомого. Через це їх відсторонили від служби і призначили службове розслідування, повідомляє прес-служба ГУНП у Харківській області.

– У суботу у соціальних мережах було розповсюджене відео, де харківські поліцейські застосували неправомірні заходи фізичного впливу до невідомого громадянина. Під час проведення попередньої перевірки встановлено, що подія відбулася 7 липня цього року у приміщенні відділення поліції на станції Харків-Пасажирський Холодногірського відділу поліції ГУНП у Харківській області. Також встановлені особи поліцейських – це старші сержанти 1989 і 1992 року народження та капрал сектору патрульної поліції 1997 року народження, – йдеться у повідомленні.

У підозрюваних вилучили поліцейські посвідчення, жетони та табельну вогнепальну зброю. До дисциплінарної відповідальності притягнуть їх безпосереднього керівника.

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До слова, на вулиці Мандриківській у Дніпрі в ніч проти 9 липня у дворі будинку невідомі розстріляли чоловіка.

Відео: Харьков 1654

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