У Харкові помер 5-річний хлопчик, який впав у вогнище на Івана Купала

У лікарні Харкова померла 5-річна дитина, яка впала у вогнище під час святкування Івана Купала. Відкрито кримінальне провадження.

Інформацію про смерть хлопчика підтвердили у прес-службі Харківської міськради, пише УНІАН.

Трагедія сталася в Кегичівському районі Харківської області. 5-річний хлопчик впав у вогнище, коли дорослі відволіклися. Дитина отримала великі опіки 4-го ступеня.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за ст. 166 – злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною.

За даними Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, під час купальських гулянь 6 липня о різних районах Харківської області опіки отримали четверо людей, включаючи 5-річну дитину.

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Нагадаємо, дівчина стрибала через купальське вогнище і впала обличчям у вогонь.