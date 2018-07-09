PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / У США гелікоптер впав на житловий будинок/

У США гелікоптер впав на житловий будинок

У місті Вільямсбург, що у американському штаті Вірджинія, гелікоптер впав на житловий будинок. Почалася сильна пожежа, загинула одна людина.

У США гелікоптер впав на житловий будинок

Про це повідомило у Twitter Федеральне управління цивільної авіації США (FAA).

За його даними, медичний вертоліт Eurocopter EC 135 упав на селище таунхаусів, викликавши сильну пожежу.

Прес-секретар поліції штату Мішель Анайя підтвердила загибель однієї людини в результаті трагедії – це пілот вертольота, передає місцеве видання WYDaily.

Читайте: Військовий вертоліт РФ розбився в Сирії, ніхто не вижив

Причини катастрофи поки невідомі.

На місці працюють пожежники і експерти Федерального управління авіації.

Firefighters battled a blaze Sunday, July 8, 2018, at the Bristol Commons apartment complex in Williamsburg. Witnesses said the fire was caused after a helicopter crashed and exploded. (WYDaily/Bryan DeVasher)

У квітні в Південній Каліфорнії розбився вертоліт Повітряно-морських сил США. Тоді в результаті катастрофи загинули 4 члени екіпажу

Фото, відео: WYDaily

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Курт Волкер
США не планують визнавати анексію Криму Росією – Волкер
Помер творець коміксів Marvel Стів Дітко
У США прокоментували закон про нацбезпеку України
У США бабуся вбила сина, щоб не їхати в будинок для людей похилого віку
День Незалежності США
День незалежності США. Американський приклад для України
День незалежності США. Довгий шлях до свободи і цікаві факти
Ведмідь
У США ведмідь пробрався у двір будинку, щоб скупатися в джакузі
Під Маріуполем вертоліт ЗСУ пронісся над головами пляжників
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка