У США гелікоптер впав на житловий будинок

У місті Вільямсбург, що у американському штаті Вірджинія, гелікоптер впав на житловий будинок. Почалася сильна пожежа, загинула одна людина.

Про це повідомило у Twitter Федеральне управління цивільної авіації США (FAA).

За його даними, медичний вертоліт Eurocopter EC 135 упав на селище таунхаусів, викликавши сильну пожежу.

Прес-секретар поліції штату Мішель Анайя підтвердила загибель однієї людини в результаті трагедії – це пілот вертольота, передає місцеве видання WYDaily.

Читайте: Військовий вертоліт РФ розбився в Сирії, ніхто не вижив

Причини катастрофи поки невідомі.

На місці працюють пожежники і експерти Федерального управління авіації.

У квітні в Південній Каліфорнії розбився вертоліт Повітряно-морських сил США. Тоді в результаті катастрофи загинули 4 члени екіпажу

Фото, відео: WYDaily