У США гелікоптер впав на житловий будинок

У місті Вільямсбург, що у американському штаті Вірджинія, гелікоптер впав на житловий будинок. Почалася сильна пожежа, загинула одна людина.
Про це повідомило у Twitter Федеральне управління цивільної авіації США (FAA).
За його даними, медичний вертоліт Eurocopter EC 135 упав на селище таунхаусів, викликавши сильну пожежу.
Прес-секретар поліції штату Мішель Анайя підтвердила загибель однієї людини в результаті трагедії – це пілот вертольота, передає місцеве видання WYDaily.
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Причини катастрофи поки невідомі.
На місці працюють пожежники і експерти Федерального управління авіації.
У квітні в Південній Каліфорнії розбився вертоліт Повітряно-морських сил США. Тоді в результаті катастрофи загинули 4 члени екіпажу
Фото, відео: WYDaily