У таборі під Львовом педофіл розбещував 14-річну дівчину

У Львівській області затримали 46-річного чоловіка за підозрою у злочині сексуального характеру щодо 14-річної дівчинки.
Про це повідомляє обласна поліція.
– 8 липня до поліції звернувся 37-річний мешканець Пустомитівського району, котрий повідомив, що під час проходження вишколу на території бази відпочинку, розташованої у Жовківському районі, щодо його 14-річної доньки були вчинені розпусні дії, – йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, до скоєння злочину причетний 46-річний мешканець Пустомитівського району.
Ви за оприлюднення даних засуджених за педофілію?
Відкрито кримінальне провадження за за ч.1 ст.156 Розбещення неповнолітніх. Підозрюваному загрожує обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий термін.
Читайте: Педофіл вийшов з в’язниці і зґвалтував 10-річну дівчинку
У справі призначені експертизи, триває досудове розслідування.
Нещодавно у Коломиї двоє дорослих чоловіків зґвалтували 15-річну дівчинку.
Фото: dreamstime.com