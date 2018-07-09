У таборі під Львовом педофіл розбещував 14-річну дівчину

У Львівській області затримали 46-річного чоловіка за підозрою у злочині сексуального характеру щодо 14-річної дівчинки.

Про це повідомляє обласна поліція.

– 8 липня до поліції звернувся 37-річний мешканець Пустомитівського району, котрий повідомив, що під час проходження вишколу на території бази відпочинку, розташованої у Жовківському районі, щодо його 14-річної доньки були вчинені розпусні дії, – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, до скоєння злочину причетний 46-річний мешканець Пустомитівського району.

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Відкрито кримінальне провадження за за ч.1 ст.156 Розбещення неповнолітніх. Підозрюваному загрожує обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий термін.

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У справі призначені експертизи, триває досудове розслідування.

Нещодавно у Коломиї двоє дорослих чоловіків зґвалтували 15-річну дівчинку.

Фото: dreamstime.com