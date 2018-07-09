На вулиці Котляревського у Рівному о 2.00 ночі невідомі кинули гранату у двір приватного будинку.
Про це повідомляє обласна поліція.
За даними експертів, на подвір’ї вибухнула граната РГД-5. Слідчі вилучили уламки та важіль запалу до неї.
Пошкоджено фасад будинку, ролети на вікнах та дверях.
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У момент вибуху в будинку перебував 65-річний господар з дружиною. Ніхто з них не постраждав.
Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України – Хуліганство.
Вибух у Рівному – у будинок кинули гранату / 3 фотографии
Вчора, 8 липня, у Львові в квартирі житлового будинку стався вибух, внаслідок якого загинула людина, ще одна травмована,
Фото: rv.npu.gov.ua
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