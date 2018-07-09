На вулиці Котляревського у Рівному о 2.00 ночі невідомі кинули гранату у двір приватного будинку.

Про це повідомляє обласна поліція.

За даними експертів, на подвір’ї вибухнула граната РГД-5. Слідчі вилучили уламки та важіль запалу до неї.

Пошкоджено фасад будинку, ролети на вікнах та дверях.

У момент вибуху в будинку перебував 65-річний господар з дружиною. Ніхто з них не постраждав.

Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України – Хуліганство.





Вибух у Рівному – у будинок кинули гранату / 3 фотографии

Вчора, 8 липня, у Львові в квартирі житлового будинку стався вибух, внаслідок якого загинула людина, ще одна травмована,

Фото: rv.npu.gov.ua