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Авіакатастрофа в ПАР: літак луснув навпіл, десятки постраждалих

У Преторії, ПАР, зазнав краху пасажирський літак. У результаті події постраждало 19 осіб. Даних про загиблих не надходило.

Про це повідомляє AFP.

Літак практично розламався навпіл. За даними місцевої журналістки і фотографа, поранення отримали близько 20 осіб, стан одного з них оцінюється як критичний.

Судячи з фото, розбився літак авіакомпанії Martin’s Air Charter, чия штаб-квартира розташована в Нідерландах.

Читайте: У США вертоліт впав на житловий будинок

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Авіакатастрофа в ПАР: літак луснув навпіл, десятки постраждалих / 4 фотографии

Нагадаємо, літак після аварії в Жулянах утилізують.

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