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Джорджа Клуні збила машина: актор госпіталізований

10 травня на острові Сардинія (Італія) голлівудський актор Джордж Клуні потрапив в аварію. Він вдарився об лобове скло машини під час поїздки на мотоциклі.

джордж клуни попал в аварию

Про це пише The Sun.

57-річний Клуні прямував на знімальний майданчик, коли автомобіль марки Mercedes раптово виїхав назустріч його мотоциклу.

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Актор був госпіталізований, йому діагностували пошкодження тазу, коліна і руки.

На фотографіях з місця події видно, що лобове скло автомобіля було розбите після зіткнення з Клуні.

Фото: La Nuova Sardegna

Актор прилетів на Сардинію для зйомок серіалу Виверт-22 за мотивами однойменного роману Джозефа Хеллера. Клуні виступив одним з режисерів і актором серіалу.

Раніше ми писали, що Джордж Клуні завершує кар’єру актора.

Фото: Getty Images.

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