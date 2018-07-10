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Купував авто: у Києві чоловікові прострелили ноги і забрали гроші

На Софіївській Борщагівці у Києві по вул. Зарічна, 68, невідомі особи кавказької національності відкрили вогонь по чоловіку, який приїхав купувати автомобіль. При собі у нього була сумка з грошима.

Про це повідомляє Інформатор.

За попередніми даними, у чоловіка прострелені ноги. Також у нього відібрали сумку з грошима на покупку машини.

У Києві та області поліція ввела план Перехоплення.

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На місці працює слідчо-оперативна група, переглядають камери спостереження.

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Купував авто: у Києві чоловікові прострелили ноги і забрали гроші / 2 фотографии

Нещодавно на Печерську у Києві зі стріляниною пограбували чоловіка. Злодії зробили кілька неприцільних пострілів, побили його авто та відібрали сумку з грішми.

Фото: dtp.kiev.ua.

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