На Софіївській Борщагівці у Києві по вул. Зарічна, 68, невідомі особи кавказької національності відкрили вогонь по чоловіку, який приїхав купувати автомобіль. При собі у нього була сумка з грошима.
Про це повідомляє Інформатор.
За попередніми даними, у чоловіка прострелені ноги. Також у нього відібрали сумку з грошима на покупку машини.
У Києві та області поліція ввела план Перехоплення.
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На місці працює слідчо-оперативна група, переглядають камери спостереження.
Купував авто: у Києві чоловікові прострелили ноги і забрали гроші / 2 фотографии
Нещодавно на Печерську у Києві зі стріляниною пограбували чоловіка. Злодії зробили кілька неприцільних пострілів, побили його авто та відібрали сумку з грішми.
Фото: dtp.kiev.ua.
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