PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / На Одещині смерч підняв у повітря дитину/

На Одещині смерч підняв у повітря дитину

3 липня смерч в Одеській області підняв у повітря підлітка. Хлопець отримав травми обличчя.

Смерч на Одещині

Поява смерчу недалеко від села Маяки Біляївського району Одеської області тиждень тому не обійшлася без постраждалих, повідомляє Думська.

У мережі з’явилося відео, на якому видно, як ураганний вітер підняв на кілька секунд у повітря підлітка.

У результаті падіння на асфальт хлопець отримав травми обличчя.

Читайте: Наймасштабніші повені в Україні за 100 років

До слова, 3 липня у Теплодарі на Одещині пронісся смерч. Яскраве видовище потрапило на відео.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Розбещення неповнолітніх
Під Києвом педофіл шантажем змушував 14-річну дівчинку до сексу
Лікарня
Отруєння у таборі Славутич: у харчоблоці знайшли небезпечні бактерії
Порятунок дітей у Таїланді
Рятувальна операція в Таїланді: з печери вивели всіх дітей і тренера
Смерть немовляти
Під Одесою жінка кинула немовля вмирати на підвіконні у лікарні    
Київ та Одещина очолили рейтинг найкращих регіонів України для життя та бізнесу
Діти
Діти до 16 років тепер можуть подорожувати самі – умова
Розбещення неповнолітніх
У таборі під Львовом педофіл розбещував 14-річну дівчину
Порятунок дітей у Таїланді
Порятунок дітей у Таїланді: з печер вивели перших школярів
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка