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Під Києвом педофіл шантажем змушував 14-річну дівчинку до сексу

У селі Карапиші, що у Миронівському районі Київської області, затримали 76-річного педофіла, який шляхом шантажу примушував 14-річну дівчинку до статевих стосунків.

Розбещення неповнолітніх

Про це повідомляє обласна поліція.

За словами мами дівчинки, яка звернулася із заявою до поліції, протягом двох років чоловік із сусіднього села, погрожуючи тим, що все розкаже в школі, де навчається дитина, примушував її займатися сексом.

– Дівчинка відзняла на телефон всі ці непристойності, що і послугувало доказом для затримання педофіла. Зловмисником виявився 76-річний місцевий чоловік, у помешканні якого все це і відбувалося, – йдеться у повідомленні.

Ви за оприлюднення даних засуджених за педофілію?

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Пенсіонера затримали, відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України – Розбещення неповнолітніх. Чоловіку загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 8 років.

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Нещодавно у Коломиї двоє дорослих чоловіків зґвалтували 15-річну дівчинку.

Фото: dreamstime.com

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