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Під Одесою жінка кинула немовля вмирати на підвіконні у лікарні    

У Подільську, що на Одещині, жінка покинула свою новонароджену доньку на підвіконні пологового будинку.

Смерть немовляти

Обласна поліція розшукує породіллю.

Лікарі знайшли дитину на підвіконні. Вона була загорнута у пелюшки і ледве дихала. На жаль, дитина померла – реанімаційні заходи не допомогли.

Поліцейські встановлюють причини та обставини смерті немовляти.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 3 ст. 135 ККУ – Залишення у небезпеці. Жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

Поліцейські розшукують породіллю. До оперативно-розшукових заходів залучена кінологічна служба прикордонного загону.

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Нещодавно у Мелітополі ледь не померло немовля – мати не годувала його три дні, “тому що воно не хотіло”.

Фото: od.npu.gov.ua

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