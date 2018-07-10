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Потоп у Києві: трамваї стоять, авто плавають вулицями (КАРТА)

Потоп в Києві заглушив трамваї і машини. Ускладнено рух на вулицях Василенка та Виборзька.

Дощ у Києві

Фото публікують користувачі Telegram.

– Василенко-Виборзька стоїть у хлам. Потоп заглушив трамваї і машини, – пише Victor.

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Потоп у Києві: трамваї стоять, авто плавають вулицями (КАРТА) / 3 фотографии

На знімках видно, що транспорт ледь не пливе по воді.

Читайте: 33-градусна спека і знову дощі: прогноз погоди на тиждень (КАРТА)

Нагадаємо, в Києві у найближчу годину та до кінця доби обіцяють грозу та місцями шквали вітру 15-18 м/с.

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