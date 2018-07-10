У Дніпрі затриманий чоловік з гранатометом в простирадлі

9 липня на вул. Князя Ярослава Мудрого поліція затримала чоловіка, який перевозив РПГ-18, загорнутий у простирадло.

Про це повідомляє прес-служба регіональної поліції.

Чоловік привернув увагу правоохоронців тим, що курив на зупинці громадського транспорту. При огляді співробітники кримінальної поліції виявили у нього гранатомет, загорнутий у простирадло.

Встановлено, що затриманий – 50-річний місцевий житель, раніше судимий.

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За його словами, зброю він знайшов напередодні та зберігав без всякої мети.

Зараз РПГ вилучили та направили на експертизу. В рамках відкритого за ч. 1 ст. 263 кримінального провадження поліція встановлює походження зброї.

Раніше у Києві на станції метро Вокзальна поліцейські затримали чоловіка, який перевозив 2,5 кг пороху.