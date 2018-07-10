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У Харкові директору центру соцслужб загрожує 5 років через смерть дитини

Харківська місцева прокуратура №2 затвердила повідомлення про підозру у службовій недбалості, що призвела до смерті 3-річного хлопчика, директору Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді одного з районів міста.

– За недбале ставлення до своїх обов’язків, яке призвело до трагедії, 48-річному посадовцю загрожує до 5 років позбавлення волі, – повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області.

Дії чоловіка класифіковані за ч.2 ст.367 Кримінального кодексу України.

За даними досудового розслідування встановлено, на початку вересня 2017 року до центру звернувся чоловік, який вимагав забрати з сім’ї його сестри двох дітей (6 і 3 років), оскільки батько сімейства систематично їх б’є. Але директор центру організувала перевірку тільки “на папері”. Фактично фахівці центру не відвідували проблемну сім’ю, звіт із перевірки склали зі слів матері малюків, що заперечувала всю інформацію про насильство в сім’ї.

26 вересня 2017 року 3-річного хлопчика “швидка” доставила до лікарні з численними травмами і фізичним виснаженням. На наступний ранок дитина померла.

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Обвинувальний акт щодо батьків загиблого хлопчика зараз знаходиться на розгляді суду. 26-річній матері інкримінується злісне невиконання обов’язків з догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки та нанесення тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть (ст.166, ч.2 ст.121 КК). 31-річному батькові – тортури, умисне нанесення тілесних ушкоджень та умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть (ч.1 ст.127, ч.1 ст.122, ч.2 ст.121 КК).

На вимогу прокуратури чоловік знаходиться під вартою. До жінки застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Нагадаємо, у Харкові померла 5-річна дитина, яка впала у вогнище під час святкування Івана Купала.

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