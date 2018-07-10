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У Києві поліцейський буцнув пасажира метро та побив кийком

У Києві співробітник правоохоронних органів кийком побив чоловіка на станції метро Контрактова площа.

Поліцейський побив пасажира в метро

Відео з’явилося у пабліку Kyiv Live у Facebook.

На відео чоловік, сидячи на підлозі, намагається чи то встати, то чи схопитися за одяг поліцейського, після чого останній почав інтенсивно бити його палицею.

За процесом спостерігали співробітниці метро, ​​одна з яких допомагала тримати чоловіка.

Зрештою поліцейський спробував підняти побитого чоловіка, але той пручався.

Потім поліцейський зі співробітницею метро просто почали тягнути його по підлозі.

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У коментарі за кадром дівчина комусь відповіла, що, мабуть, чоловік хотів щось вкрасти.

У поліції Києва повідомили, що вже знають про інцидент, але поки ніяк не можуть його прокоментувати.

Нещодавно в Харкові поліцейські побили ногами чоловікаПризначено службове розслідування, у правоохоронців вилучили посвідчення, жетони та табельну вогнепальну зброю.

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