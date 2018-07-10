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У центрі Києва екстремал заліз на тролейбус і впав під колеса

На площі Льва Толстого у Києві сьогодні рано вранці хлопець заліз на дах нічного тролейбуса і впав під колеса.

Естремал заліз на тролейбус

Про це повідомляє dtp.kiev.ua в Facebook.

Інцидент трапився близько 6.00 години ранку на зупинці Площа Льва Толстого.

За словами водія, після перерви він сів за кермо тролейбуса і в цей момент почув гуркіт – перед лобовим склом на асфальт впав хлопець.

Очевидці розповіли, що компанія молодих людей йшла по вулиці, один з хлопців заліз на дах тролейбуса і підійшов до переднього краю. У цей момент тролейбус рушив із місця і екстремал впав.

За попередніми даними, у 22-річного потерпілого травма руки і голови. Інші подробиці події поки невідомі.

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У центрі Києва екстремал заліз на тролейбус і впав під колеса / 2 фотографии

Читайте:  Під потяг метро впали хлопці, що влаштували бійку

Раніше Факти ICTV писали, що у київському метро підлітки їздили між вагонами складу.

Фото: dtp.kiev.ua

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