В Одесі авто в’їхало в огорожу – загинула дитина

В Одесі автомобіль зіткнувся з огорожею, в результаті чого загинула дитина.

В Одесі в ніч на 10 липня автомобіль Toyota Corolla зіткнувся з парканом. У результаті ДТП загинув 5-річний хлопчик, трьох дорослих госпіталізували, повідомляє прес-служба ГУНП в Одеській області.

– За попередніми даними, близько першої години ночі на вулиці Нежданової водій автомобіля Toyota Corolla перевищив швидкість і на повороті з’їхав з дороги прямо в паркан приватного домоволодіння, – йдеться у повідомленні.

Усі постраждалі знаходяться в реанімації у важкому стані.

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За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху).

До слова, на площі Льва Толстого у Києві сьогодні рано вранці хлопець заліз на дах нічного тролейбуса і впав під колеса.

Фото: Патрульна поліція Одеської області