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Момент аварії з Джорджем Клуні потрапив на відео

Голлівудський актор Джордж Клуні потрапив у серйозну аварію на острові Сардинія (Італія), отримавши травми тазу, коліна і руки.

клуни

Відео моменту аварії зняла камера зовнішнього спостереження. Запис опублікувало видання Corriere della Sera.

За попередніми даними, дорожньо-транспортна пригода сталася в населеному пункті Коста-Коралліна. Клуні врізався на скутері в автомобіль.

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На відео зіткнення виглядає дуже серйозно.

Клуні рухався на високій швидкості у момент зіткнення. Скутер актора влетів у Mercedes, розбивши лобове скло.

Нагадаємо, актор прилетів на Сардинію для зйомок серіалу Виверт-22 за мотивами однойменного роману Джозефа Хеллера. Клуні виступив одним з режисерів і актором серіалу.

Фото: Getty Images.

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