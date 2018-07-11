Момент аварії з Джорджем Клуні потрапив на відео

Голлівудський актор Джордж Клуні потрапив у серйозну аварію на острові Сардинія (Італія), отримавши травми тазу, коліна і руки.
Відео моменту аварії зняла камера зовнішнього спостереження. Запис опублікувало видання Corriere della Sera.
За попередніми даними, дорожньо-транспортна пригода сталася в населеному пункті Коста-Коралліна. Клуні врізався на скутері в автомобіль.
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На відео зіткнення виглядає дуже серйозно.
Клуні рухався на високій швидкості у момент зіткнення. Скутер актора влетів у Mercedes, розбивши лобове скло.
Нагадаємо, актор прилетів на Сардинію для зйомок серіалу Виверт-22 за мотивами однойменного роману Джозефа Хеллера. Клуні виступив одним з режисерів і актором серіалу.
Фото: Getty Images.
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