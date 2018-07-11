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На Київщині затримали 65-річного педофіла, що розбещував 12-річну дівчинку

У Київській області затримали педофіла, який впродовж 3 років розбещував дитину.

Розбещення неповнолітніх

В одному з сіл Яготинського району (Київська область) затримали 65-річного чоловіка, який впродовж 3 років розбещував 12-річну дитину, повідомляє прес-служба ГУНП у Київській області.

– Упродовж 3 років 65-річний киянин розбещував сусідську дитину на території свого дачного будинку в одному з сіл Яготинського району. На спецлінію 102 звернулися дідусь і бабуся потерпілої дівчинки, до яких дитина приїздить на літній відпочинок та повідомили, що їхній сусід розбещує онуку. Про це розповіла сама дівчинка, в телефоні якої було знайдено дзвінки від сусіда. Як виявилося, чоловік розбещує дитину з 2015 року, – йдеться у повідомленні.

У телефоні зловмисника знайшли докази злочину – фото оголеної дитини. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці.

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За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 156 КК України (Розбещення неповнолітніх).

До слова, 25 червня в одному з сіл Дніпропетровської області затримали 28-річного чоловіка, який підозрюється у зґвалтуванні 10-річної дівчинки.

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