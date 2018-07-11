На Одещині блискавка спалила верхній поверх школи

У місті Балта Одеської області через блискавку сталася пожежа на третьому поверсі будівлі школи. Загиблих і постраждалих немає.
Інцидент стався в ніч на 11 липня у м. Балта по вулиці Уварова, повідомляє ДСНС.
Загорання виникло на третьому поверсі триповерхової будівлі школи, було оголошено пожежу 1БІС.
Рятувальники локалізували пожежу о 00.56, а о 03.15 ліквідували її.
Вогнем пошкоджені три навчальні приміщення, перекриття і дах будівлі на загальній площі 200 м².
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Ймовірна причина пожежі – попадання блискавки. Загиблих і постраждалих немає.
Вогонь гасили 25 рятувальників і 5 машин.
За словами глави Одеської ОДА Максима Степанова, школу відновлять, а на час ремонту дітей розподілять до інших навчальних закладів.
Раніше на вулиці Степана Бандери в Києві посеред дороги згорів автомобіль Сhevrolet Aveo.
Фото: ДСНС, Maksym Stepanov