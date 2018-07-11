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Під Радою запалили димові шашки

Під будівлею Верховної Ради в центрі Києва запалили димові шашки. Вся площа оповита густим димом.

Під Радою запалили димові шашки

Під будівлею Верховної Ради, де проходить акція протесту організації АвтоЄвроСила, запалили димові шашки. Площа Конституції вся в густій хмарі диму.

Шашки запалили просто під виконання гімну України.

Загалом ситуація під Радою спокійна.

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Під Радою запалили димові шашки / 3 фотографии

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За словами начальника ГУ Нацполіції Києва Андрія Крищенка, під Радою близько 2,5 тис. людей. Інформації про постраждалих немає.

По центральній частині вул. Грушевського рух перекритий із вимог безпеки, авто перенаправляють іншими маршрутами. Можливо, вулицю відкриють після обіду.

Нагадаємо, через мітинг євробляхерів під Верховною Радою, рух у центрі Києва заблоковано.

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