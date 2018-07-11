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У Борисполі здійснив аварійну посадку літак зі 180 особами на борту

Літак авіакомпанії Anda Air за маршрутом Київ – Анталія здійснив аварійну посадку в аеропорту Бориспіль.

Аварійна посадка в Борисполі

Вранці в аеропорту Бориспіль здійснив вимушену посадку рейс Аеропорт Київ  – Анталія авіакомпанії Anda Air.

Екіпаж прийняв відповідне рішення в небі над Одесою, повідомляє прес-служба аеропорту.

– Приземлення літака з 174 пасажирами та 6 членами екіпажу пройшло успішно.

Усі служби Міжнародного аеропорту Бориспіль продемонстрували злагоджену, професійну роботу, – йдеться у повідомленні.

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За даними туроператора Join UP!, у двигун літака потрапив птах.

Попередньо рейс Київ – Анталія перенесений на 14.30 після того, як буде проведено технічний огляд літака.

У компанії також додали, що перенесення призведе до затримки ще низки рейсів: Анталія – Вінниця та Вінниця – Анталія, Анталія – Кривий Ріг і Кривий Ріг – Анталія, Анталія – Київ.

Туристам запропонують проживання і харчування у готелях за рахунок компанії.

Раніше стало відомо, що 170 туристів з України більше 12 годин не можуть вилетіти з аеропорту Анталії (Туреччина).

Фото: Скріншот/Міжнародний аеропорт Бориспіль

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