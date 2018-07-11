У київському озері знайшли труп чоловіка

10 липня на озері Опечень в Оболонському районі Києва знайшли труп чоловік.
Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Києві.
– 10 липня, 20.17, до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України в м. Києві надійшло повідомлення про те, що на озері Опечень (інша назва – Лугове), що в Оболонському районі столиці, знаходиться тіло людини”, — йдеться в повідомленні.
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На місце події було направлено водолазів Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України в Києві.
По прибуттю до місця виклику рятувальники встановили, що на відстані 15 м від берега знаходиться тіло чоловіка. З допомогою водолазного рятувального спорядження тіло було доставлено на берег та передано співробітникам правоохоронних органів.
Причина та обставини трагічного випадку встановлюються.
Нагадаємо, 1 липня в Києві в парку Партизанської Слави потонув чоловік.