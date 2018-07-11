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Утворилося провалля – у Києві прорвало каналізаційний колектор

У Києві на вулицях Саксаганського і Толстого сталася аварія каналізаційного колектора.

Перекриття дороги

У Києві на вулицях Саксаганського і Толстого прорвало каналізаційний колектор, через що утворилося провалля, повідомляє прес-служба Київводоканалу у Facebook.

На розі вулиць Саксаганського та Толстого внаслідок аварії на каналізаційному колекторі утворилося провалля, яке значно ускладнило рух транспорту, – йдеться у повідомленні.

Протиаварійні роботи проводитимуть протягом 12 липня на двох смугах дорожнього руху.

Водіїв просять об’їжджати місце аварії, щоб уникнути заторів.

Читайте: На Одещині смерч підняв у повітря дитину

До слова, потоп у Києві заглушив трамваї і машини, через що було ускладнено рух.

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