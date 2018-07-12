ДТП з нардепами в урядовому кварталі, постраждала людина

У Києві, в урядовому кварталі, на вулиці Шовковичній, автомобіль з нардепами потрапив у ДТП.

У центрі Києва позашляховик народного депутата Павла Пинзеника нібито наїхав на одного з учасників акції власників машин на єврономерах, які блокували проїзд біля Верховної Ради.

Поліція Києва у свою чергу заявила, що група осіб провокувала бійку біля будівлі Парламенту, а один з них намагався вдарити народного депутата.

Сам Пинзеник заявляє, що учасники акції накинулися на його автомобіль, після чого нібито потерпілий мітингувальник заліз на його капот.

– Їхали по вулиці Інститутській в автомобілі, який належить мені на праві приватної власності. Десь перед поворотом на вулицю Шовковичну направо кинулися на автомобіль так звані мітингувальники з наміром його зупинити, почали бити його руками-ногами, важкими предметами, розбили заднє скло. Намагалися проникнути в автомобіль через двері або через розбите заднє скло. Після цього, щоб зупинити автомобіль, на його капот кинувся один із мітингувальників, – розповів Пинзеник в ефірі телеканалу 112. Україна в четвер.

Зі слів очевидців, за кермом під час наїзду на учасника акції був його водій, а народні депутати Павло Пинзеник, Олена Масоріна і Олег Кришин (усі з Народного фронту), перебували на задньому сидінні автівки.

Що стосується потерпілого, то його забрала швидка. За словами очевидців, у чоловіка ймовірно зламана нога.

Пізніше в ефірі телеканалу 112. Україна Масоріна розповіла, що на капот машини, в якій знаходилися нардепи, стрибнув чоловік. За її словами, реєстратора в машині не було, проте інцидент могли зафіксувати камери зовнішнього спостереження і самих мітингувальників. Також нардеп повідомила, що в машині розбили заднє скло.

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Нагадаємо, вчора, 11 липня, в центрі Києва громадська організація АвтоЄвроСила заблокувала рух своєю акцією протесту.

У четвер, 12 липня, після завершення вечірнього засідання парламенту протестувальники намагалися не випустили народних депутатів за периметр будівлі під куполом на Грушевського, 5, тоді як більшість парламентаріїв залашили її через підземний перехід, не виходячи з будівлі через під’їзди, які ведуть до місця проведення акції.

Фото: скріншот з відео Української правди