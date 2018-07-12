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Міст обвалився разом із фурою на Дніпропетровщині

У селі Нова Дача Павлоградського району Дніпропетровської області під вантажівкою обрушився міст, у результаті причіп вантажівки впав разом із конструкцією.

За словами народного депутата Артура Мартовицького, міст, що обвалився у селі Нова Дача Павлоградського району Дніпропетровської області 10 липня, більше трьох місяців перебував в аварійному стані.

– За словами Руслана, водія вантажівки, ні попереджувальних, ні заборонних дорожніх знаків він не бачив. Навіть – тимчасових. Представники облавтодору, які вночі “провідали” його після аварії, підтвердили, що міст із квітня – аварійний, – розповів нардеп.

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Міст обвалився разом із фурою на Дніпропетровщині / 4 фотографии

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Нагадаємо, на Прикарпатті через обвалення мосту без автомобільного сполучення залишилося село.

Фото: Артур Мартовицький, Facebook.

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