Під Києвом двоє чоловіків прив’язали до дерева і зґвалтували іноземку

У Київській області двоє чоловіків зґвалтували і пограбували 24-річну іноземну туристку, яка подорожувала автостопом по Україні.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції України в Київській області.

Дівчина повідомила в поліцію, що в лісосмузі поблизу зони ЧАЕС її зґвалтували двоє незнайомців. Вони погодилися підвезти туристку до кордону на своєму автомобілі і перед цим запропонували відвідати зону відчуження. Щоб проникнути туди нелегально, її годину водили лісом. Там ременями прив’язали до дерева і зґвалтували. Після цього забрали у неї мобільний телефон, фотоапарат і зникли.

Читайте: Зґвалтували і вбили: тіло семикласниці виявили у лісопосадці

Дві доби робота оперативників Іванівської відділу поліції була зосереджена на встановленні і розшуку зловмисників.

Один з них, 24-річний киянин, вже затриманий в порядку ст. 208 КПК України. Речові докази вилучено. Хлопець зізнався у скоєному.

Наразі призначено низку експертиз. Поліцейські встановлюють місцезнаходження спільника затриманого.

Зловмисникам загрожує до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Прикарпатті військові зґвалтували дівчинку та зняли це на камеру.

Фото: Антон Новгородов, PrimaMedia.